Спикер российского диктатора Владимира Путина начал выдумывать, что весь Донбасс входит в состав России.

Кроме того, он добавил, что управление этим регионом не может осуществляться какой-либо третьей стороной.

"В этом контексте я бы всё-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. (...) И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов РФ", - цинично солгал Песков.

Таким образом спикер Кремля отреагировал на недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского. По словам президента, один из сценариев завершения войны может предусматривать создание свободной экономической зоны в Донбассе под контролем третьей стороны.

Президент Украины уточнил, что специальные посланники президента США Дональда Трампа - Стив Виткофф и Джаред Кушнер - предлагают реальные сценарии завершения войны. Эти предложения они планируют обсудить не только с Киевом, но и с Москвой.

"Если коротко, там есть одна из идей для прекращения огня - это главное там. Вторая часть - это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с "русскими" делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то управлением. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона", - объяснил Зеленский 23 августа.

Что важно понимать, речь идет не о масштабном соглашении о свободной торговле, а о локальной инициативе, касающейся непосредственно зоны боевых действий.

По мнению украинского президента, этот "формат сложный, но справедливый".