У Путіна відреагували на ідею про вільну економічну зону на Донбасі

Спікер російського диктатора Володимира Путіна почав вигадувати, що весь Донбас входить до складу Росії.

Окрім того, він додав, що управління цим регіоном не може здійснюватися якоюсь третьою стороною.

"У цьому контексті я все ж таки сказав би, що Донбас є територією Російської Федерації, суб'єктом Російської Федерації. (...) І навряд чи якась третя сторона може займатися управлінням регіонами РФ", - цинічно збрехав Пєсков.

Таким чином речник Кремля відреагував на нещодавню заяву українського лідера Володимира Зеленського. За словами президента, один зі сценаріїв завершення війни може передбачати створення вільної економічної зони на Донбасі під контролем третьої сторони.

Президент України уточнив, що спеціальні посланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф та Джаред Кушнер - наразі пропонують реальні сценарії завершення війни. Ці пропозиції вони планують обговорити не лише з Києвом, а й із Москвою.

"Якщо коротко, там є одна з ідей для припинення вогню - це головне там. Друга частина - це те, що пропонували американці щодо вільної економічної зони. Тобто ми з "рускіми" робимо однакові кроки назад, і це створює такий буфер, який називається вільною економічною зоною під якимось керівництвом. Поки незрозуміло яким, але це якась третя сторона", - пояснив Зеленський 23 серпня.

Що важливо розуміти, йдеться не про масштабну угоду про вільну торгівлю, а про локальну ініціативу, яка стосується безпосередньо зони бойових дій.

На переконання українського президента, цей "формат складний, але справедливий".