У Путина угрожают Британии атаками после решения Бернема по Украине
Россия может прибегнуть к "полувоенным действиям" против Великобритании, чтобы заставить Лондон прекратить поддержку Украины.
С такой угрозой выступил советник Кремля Андрей Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Standard.
Советник Кремля предположил, что британские предприятия, производящие беспилотники для Украины, могут стать объектами атак из "неизвестных источников".
Его угроза прозвучала фактически сразу после заявления премьер-министра Великобритании Энди Бернема в Киеве по случаю Дня Независимости Украины. Как известно, он объявил, что Лондон разрешил Украине производить ракеты Storm Shadow.
По словам Бернема, передача соответствующих технологий уже одобрена. Более того, к этому процессу привлекут оборонные предприятия.
На фоне последних событий советник Кремля заявил, что "рано или поздно может быть не только устная, но и, возможно, какая-то видимая реакция России на действия Великобритании".
Журналисты поинтересовались у Федорова, что он имеет в виду.
"Существуют разные дискуссии относительно того, как это должно выглядеть - это может быть так называемая техническая реакция, возможно, какие-то хакерские атаки из неизвестного источника, конечно, не на официальном уровне... Возможно, будут разные политические шаги, и я не могу на 100% исключить, что могут быть, например, какие-то полувоенные действия", - добавил советник Кремля.
Представители СМИ решили уточнить у Федорова, означает ли это возможное военное нападение России на британские заводы непосредственно в Великобритании.
"На них может напасть не Россия, а… из неизвестных источников", - пригрозил советник Кремля.
Кстати, 24 августа в Киеве Энди Бернем публично пообещал, что Британия усилит украинскую ПВО накануне зимы.
В этот же день в Кремле пригрозили нанести удары по украинским предприятиям, производящим дальнобойное вооружение.
Более того, у Путина анонсировали месть Украине за атаки на российский маркетплейс OZON.