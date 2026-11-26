В ЕС призвали Россию к энергетическому перемирию в течение зимы, но в Кремле заявили, что страна-агрессор "ничего не должна".
Об этом говорится в заявлении спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".
" Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы. И, конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредников или роль участников переговоров о регулировании очень сложно " ,
Песков добавил, что это доказывает "обоснованность опасений" Москвы относительно того, "смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь мирному процессу".
Спикер диктатора также отметил, что представители ЕС откликаются на приглашение приехать в Москву, однако, по его словам, "пока ясности это не вносит".
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что РФ должна согласиться на два формата перемирия.
Первый предполагает прекращение атак на энергетику зимой, а второй должен обеспечить безопасную транспортировку продовольствия через Черное море.
Фон дер Ляен подчеркнула, что такие договоренности покажут, готов ли Кремль подтверждать свои заявления о переговорах реальными действиями.
Напомним, 19 ноября лидеры Германии, Франции, Британии и Украины призвали РФ согласиться на энергетическое перемирие на весь зимний период.
Позже с подобным призывом выступили и США. Вашингтон призвал Украину и Россию прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре и цепям снабжения продовольствием.