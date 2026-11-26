" Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы. И, конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредников или роль участников переговоров о регулировании очень сложно " , - сказал он.

Песков добавил, что это доказывает "обоснованность опасений" Москвы относительно того, "смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь мирному процессу".

Спикер диктатора также отметил, что представители ЕС откликаются на приглашение приехать в Москву, однако, по его словам, "пока ясности это не вносит".

Что предшествовало

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что РФ должна согласиться на два формата перемирия.

Первый предполагает прекращение атак на энергетику зимой, а второй должен обеспечить безопасную транспортировку продовольствия через Черное море.

Фон дер Ляен подчеркнула, что такие договоренности покажут, готов ли Кремль подтверждать свои заявления о переговорах реальными действиями.