Ввод европейских войск в Украину будет означать войну с Россией, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что введение европейских войск в Украину будет означать войну между Европой и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственные пропагандистские СМИ РФ.

Путин заявил, что Европа сейчас "подталкивает свои страны к войне с Россией". По его словам, размещение европейского военного контингента на территории Украины будет равносильно войне с Россией.

Диктатор подчеркнул, что у Москвы нет оснований для конфликта с Европой - все противоречия якобы были разрешены еще по итогам Второй мировой войны.

Заявление Путина прозвучало на фоне активизации "Коалиции желающих" - объединения около 35 стран, преимущественно европейских, координирующее поддержку Украины. По результатам встречи коалиции в Париже 4 сентября, 26 стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности, включая возможное развертывание военного контингента на ее территории.

Впрочем, по словам лидеров коалиции, такое развертывание может произойти только после прекращения боевых действий или окончания войны - то есть речь не идет о введении войск прямо сейчас. Франция и Великобритания, сопредседатели коалиции, уже заявляли о готовности развернуть силы при необходимости.