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У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20

13:02 12.09.2026 Сб
2 мин
Пока в Кремле не спешат отбрасывать идею президента Украины
aimg Юлия Капитонова
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 Фото: Юрий Ушаков (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин пока не принял решение об участии в саммите "Группы двадцати".

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

По словам Ушакова, возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами еще даже не обсуждалась.

"Работа ведется на уровне экспертов, наши постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть все идет как обычно. А что касается возможности поездки Путина - этот вопрос еще даже не обсуждался у нас", - заявил помощник российского диктатора.

Ушаков также подтвердил, что работа властей РФ с американской стороной продолжается.

Он добавил, что во время переговоров наблюдается "доброжелательное и конструктивное настроение".

Важно отметить, что это заявление Ушакова прозвучало сразу после того, как в СМИ появилось публичное обращение президента Украины Владимира Зеленского к Путину.

Зеленский фактически предложил главе Кремля провести личную встречу именно во время саммита "Группы двадцати" в декабре 2026 года.

По словам Зеленского, он готов туда прилететь, если там будет российский диктатор.

"Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение", - подчеркнул президент Украины.

Кстати, накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди снова публично призвал Путина начать переговоры по завершению войны против Украины.

Однако глава Кремля не спешит это делать - вместо этого он начал пугать Европу войной с Россией в случае принятия важного решения по Украине.

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