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У Путина ответили угрозами на удары Украины по Петербургу

13:25 03.06.2026 Ср
2 мин
Слово "системный" в ответе спикера Путина прозвучало дважды
aimg Валерия Абабина
Фото: пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков (Getty Images)

В Кремле прокомментировали ночную атаку украинских дронов по Петербургу. Москва заявила, что ответ на украинские удары уже имеет "системный характер".

Пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова попросили объяснить, каким образом Москва планирует ответить на удар дронов по Санкт-Петербургу накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Конкретики в ответе спикера Кремля не прозвучало.

"Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер", - сказал Песков.

Иными словами, в Кремле намекнули, что никаких новых ответных шагов не планируют - будут продолжаться привычные российские обстрелы Украины.

Напомним, в ночь на 3 июня украинские дальнобойные беспилотники поразили Петербургский нефтяной терминал - крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на северо-западе России.

В результате атаки вспыхнул масштабный пожар. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитых в регионе 30 беспилотниках.

Впоследствии президент Владимир Зеленский раскрыл полный перечень целей ночной атаки: кроме нефтяного терминала, удару подверглись объекты Кронштадтской военно-морской базы и оружейное предприятие в Тамбовской области. Расстояние от границы Украины до Петербурга - около 1100 километров.

Удар по Кронштадту оказался прицельным. По данным Генштаба ВСУ, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту.

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