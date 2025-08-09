RU

Дональд Трамп Война в Украине

У Путина ответили, почему встреча с Трампом пройдет на Аляске

Фото: Юрий Ушаков (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Россия и Соединенные Штаты Америки являются "близкими соседями". Именно поэтому встреча президента США Дональда Трампа и Российского диктатора Владимира Путина пройдет на Аляске.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

"Россия и США - близкие соседи, поэтому вполне логично, что саммит лидеров состоится на Аляске", - заявил Ушаков.

По его словам, это также связано с тем, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США.

Ушаков рассказал, что Путин и Трамп во время встречи на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования войны в Украине.

Трампа пригласили в Москву

В то же время, Ушаков заявил, что после переговоров на Аляске Трампа ждут в Москве, и что якобы президент США уже получил соответствующее приглашение.

"Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни активной и напряженной проработке параметров встречи на Аляске, это будет непростой процесс", - заявил Ушаков.

Встреча Трампа и Путина

Накануне ряд СМИ начали писать о возможной встрече Трампа и Путина уже в ближайшее время. Впоследствии это подтвердили в Белом доме.

А сам Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится в "популярном месте".

"Начнем с России, и мы объявим место встречи. Я думаю, что это место будет очень популярным по многим причинам. Но мы объявим об этом чуть позже. Я просто не хочу делать это сейчас из-за важности того, что мы только что сделали," - заявил Трамп.

 

 

Уже сегодня Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа, а местом была выбрана Аляска.

Стоит напомнить, что Аляска когда-то принадлежала Российской империи, а в 1867 году Россия продала Аляску Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов в золоте

