Нагло и жестко: как у Путина отреагировали на дедлайн по перемирию на 30 дней

Россия в традиционной для себя манере нагло отреагировала на поставленный "коалицией решительных" дедлайн по прекращению огня. При этом Москва уверяет, что якобы не боится санкций.

"Мы же с вами привыкли уже к санкциям. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как будем минимизировать их последствия и так далее. Мы этому научились, поэтому пугать нас этими санкциями - это дело пустое", - сказал Песков.

При этом первым на ультиматум "коалиции решительных" отреагировал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в своем X (Twitter) набросился с оскорблениями на европейских лидеров, участвовавших во встрече в Киеве.

"Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выжигают угрозы в адрес России. Или перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции. Вы думаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы!" - написал Медведев.