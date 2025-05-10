Нагло и жестко: как у Путина отреагировали на дедлайн по перемирию на 30 дней
Россия в традиционной для себя манере нагло отреагировала на поставленный "коалицией решительных" дедлайн по прекращению огня. При этом Москва уверяет, что якобы не боится санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.
"Мы же с вами привыкли уже к санкциям. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как будем минимизировать их последствия и так далее. Мы этому научились, поэтому пугать нас этими санкциями - это дело пустое", - сказал Песков.
При этом первым на ультиматум "коалиции решительных" отреагировал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он в своем X (Twitter) набросился с оскорблениями на европейских лидеров, участвовавших во встрече в Киеве.
"Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выжигают угрозы в адрес России. Или перемирие для передышки бандеровских орд, или новые санкции. Вы думаете, что это разумно, а? Засуньте эти мирные планы в свои пангендерные задницы!" - написал Медведев.
Дедлайн по перемирию
Сегодня, 10 мая, в Киев прибыли лидеры европейских стран - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.
Европейские лидеры и президент Владимир Зеленский провели встречу "коалиции решительных", а после позвонили президенту США Дональду Трампу.
После разговора лидеров, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.
Ранее Макрон и Мерц заявляли, что готовы усилить санкции против России, если она не согласится на прекращение огня.
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