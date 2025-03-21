У Путина цинично соврали, что не атакуют инфраструктуру, но за ночь выпустили 200 дронов

"Приказ верховного главнокомандующего (Путина, - ред.) действует, российские вооруженные силы воздерживаются в данный момент от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией", - сказал Песков.

По его словам, Путин и Трамп пока договорились лишь о прекращении ударов только по энергоинфраструктуре.

При этом пресс-секретарь диктатора обвинил в нарушении договоренностей Украину.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Как отметили в Белом доме, Трамп и Путин якобы договорились о прекращении ударов по энергетике и инфраструктуре. В России заявляли, что диктатор якобы дал приказ не атаковать инфраструктуру Украины.

Россия до этого неоднократно делала заявления о якобы прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, но так и не придерживалась своих обещаний.