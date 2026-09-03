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У Путина утверждают, что летать в Россию несмотря на дроны Украины безопасно

04:47 03.09.2026 Чт
1 мин
Что сказали у Путина о безопасности полетов?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Антон Кобяков (росСМИ)

Советник диктатора РФ Путина Антон Кобяков заявил, что воздушное пространство России якобы является безопасным, несмотря на заявление Украины об опасности полетов в стране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий прокремлевскому изданию ТАСС.

"У нас приняты максимальные меры по обеспечению воздушной безопасности наших граждан. И наше пространство, уверен, безопасное", - сказал он.

Отметим, что буквально вечером 2 сентября российские СМИ писали, что в ключевых аэропортах Москвы - "Внуково" и "Шереметьево" - были задержаны или отменены около 120 авиарейсов.

Что предшествовало

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство России остановится опасным для гражданской авиации из-за присутствия дронов.

В частности, он анонсировал, что Украина начинает закрывать небо РФ, а также предупредил международные авиакомпании и страховщиков о необходимости учитывать эти риски.

Также российские СМИ писали, что после заявления Зеленского иностранные авиакомпании начали отменять свои рейсы в Москву и обратно. В частности, было отменено около 30 рейсов.

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