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Атака дронов на Москву привела к коллапсу в аэропортах: отменили более 100 рейсов

01:02 03.09.2026 Чт
2 мин
В аэропортах столицы РФ ввели план "Ковер"
aimg Юлия Маловичко
Атака дронов на Москву привела к коллапсу в аэропортах: отменили более 100 рейсов Фото: аэрлпорт Внуково в Москве (seoshnik)
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В ключевых аэропортах Москвы - "Внуково" и "Шереметьево" - отменили и задержали более 120 авиарейсов из-за массированной атаки дронов.

Об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По подсчетам издания, в двух столичных аэропортах корректировки расписания затронули около 40 рейсов на вылет и более 80 на прилет.

В несколько самолетов успели сесть пассажиры, после чего в 22:27 по местному времени в "Шереметьево" и "Внуково" ввели план "Ковер".

Часть рейсов была перенесена на следующий день.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, вечером 2 сентября противовоздушная оборона сбила 9 летевших на столицу беспилотников.

По состоянию на 00:27 3 сентября мэр российской столицы сообщил о якобы сбитых уже 10 дронах.

План "Ковер" в РФ - это специальный режим в воздушном пространстве, который вводится в случае серьезной угрозы, в том числе во время атак БпЛА или появления неизвестных воздушных объектов.

После объявления "Ковра" гражданские самолеты должны немедленно покинуть определенную зону или совершить посадку, а работу аэропортов могут полностью ограничить.

Напомним, 1 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации из-за массового присутствия дронов Украины.

РБК-Украина писало, что количество отмен в аэропортах Москвы резко возросло после заявления Владимира Зеленского о закрытии неба над Россией. Около 30 рейсов не состоятся.

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