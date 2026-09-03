У Путіна стверджують, що літати в Росію попри дрони України безпечно

"У нас вжито максимальних заходів щодо забезпечення повітряної безпеки наших громадян. І наш простір, впевнений, безпечний", - сказав він.

Зазначимо, що буквально ввечері 2 вересня російські ЗМІ писали, що у ключових аеропортах Москви - "Внуково" та "Шереметьєво" - було затримано або скасовано близько 120 авіарейсів.