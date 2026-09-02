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Иностранные авиакомпании массово отменяют рейсы в Москву на фоне заявления Зеленского

19:33 02.09.2026 Ср
2 мин
Большинство самолетов сняли с рейсов турецкие авиаперевозчики
aimg Елена Бджола
Иностранные авиакомпании массово отменяют рейсы в Москву на фоне заявления Зеленского Фото: аэропорт "Домодедово" в Москве (Getty Images)
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Количество отмен в аэропортах Москвы резко возросло после заявления президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Россией. Около 30 рейсов не состоятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Агентство Новости".

В Москву не летят самолеты

В общей сложности иностранные авиакомпании отменили 27 рейсов в аэропорты Москвы и обратно 2 сентября.

Кто и сколько отменил:

  • шесть рейсов в Москву и столько же назад - турецкая авиакомпания Pegasus во Внуков,
  • по два рейса во Внуков из Стамбула и обратно - Turkish Airlines,
  • рейсы в Внуково из Дубая и обратно (авиакомпания Flydubai),
  • Шарм-Эш-Шейха и обратно (Nesma Airlines),
  • 4 запланированных рейса из Еревана и обратно компании "Ширак Авиа",
  • рейсы в Домодедово из Кувейта и обратно авиакомпании Kuwait Airways,
  • из Домодедово один запланированный рейс в Душанбе авиакомпании Somon Air.

Большинство отмененных рейсов должны были сесть в Москве и вылететь из нее ночью или рано утром.

При этом самолеты других авиакомпаний продолжали выполнять рейсы, пишет издание.

1 сентября отмен было значительно меньше. Во Внуково не прилетело всего два самолета: рейсы Flydubai из Дубаи и Iraqi airways из Багдада. А в Домодедово - только рейс "Белавиа" из Минска.

Какие причины

В Pegasus объяснили отмену ночных рейсов в Россию "техническими оперативными причинами" и подчеркнули, что другие вылеты выполняются по расписанию.

Turkish Airlines объяснила отмену тем, что два узкофюзеляжных борта были заменены одним широкофюзеляжным.

Ограничения на работу аэропортов из-за атак дронов и план "Ковер" происходили в московских аэропортах 1 и 2 сентября.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 2 сентября несколько самолетов компании Pegasus не долетели до столицы России и вынуждены были вернуться в аэропорты вылета.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Украина официально предупредила Международную организацию гражданской авиации о закрытии российского воздушного пространства.

Кроме того, 1 сентября Зеленский заявил, что российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации из-за массового присутствия дронов Украины.

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