У Путина утверждают, что летать в Россию несмотря на дроны Украины безопасно

Советник диктатора РФ Путина Антон Кобяков заявил, что воздушное пространство России якобы является безопасным, несмотря на заявление Украины об опасности полетов в стране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий прокремлевскому изданию ТАСС.

"У нас приняты максимальные меры по обеспечению воздушной безопасности наших граждан. И наше пространство, уверен, безопасное", - сказал он.

Отметим, что буквально вечером 2 сентября российские СМИ писали, что в ключевых аэропортах Москвы - "Внуково" и "Шереметьево" - были задержаны или отменены около 120 авиарейсов.