У Путіна стверджують, що літати в Росію попри дрони України безпечно
Радник диктатора РФ Путіна Антон Кобяков заявив, що повітряний простір Росії нібито є безпечним, незважаючи на заяву України про небезпеку польотів у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар прокремлівському виданню ТАСС.
"У нас вжито максимальних заходів щодо забезпечення повітряної безпеки наших громадян. І наш простір, впевнений, безпечний", - сказав він.
Зазначимо, що буквально ввечері 2 вересня російські ЗМІ писали, що у ключових аеропортах Москви - "Внуково" та "Шереметьєво" - було затримано або скасовано близько 120 авіарейсів.
Що передувало
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір Росії зупиниться небезпечним для цивільної авіації через присутність дронів.
Зокрема, він анонсував, що Україна починає закривати небо РФ, а також попередив міжнародні авіакомпанії та страховиків про необхідність враховувати ці ризики.
Також російські ЗМІ писали, що після заяви Зеленського і іноземні авіакомпанії почали скасовувати свої рейси до Москви і назад. Зокрема було скасовано близько 30 рейсів.