У Путіна стверджують, що літати в Росію попри дрони України безпечно

Радник диктатора РФ Путіна Антон Кобяков заявив, що повітряний простір Росії нібито є безпечним, незважаючи на заяву України про небезпеку польотів у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар прокремлівському виданню ТАСС.

"У нас вжито максимальних заходів щодо забезпечення повітряної безпеки наших громадян. І наш простір, впевнений, безпечний", - сказав він.

Зазначимо, що буквально ввечері 2 вересня російські ЗМІ писали, що у ключових аеропортах Москви - "Внуково" та "Шереметьєво" - було затримано або скасовано близько 120 авіарейсів.