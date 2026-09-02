ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рубио сделал обнадеживающее заявление о производстве Patriot в Украине

18:46 02.09.2026 Ср
2 мин
В Вашингтоне не исключают договоренности, но скорый результат не обещают
aimg Мария Науменко
Рубио сделал обнадеживающее заявление о производстве Patriot в Украине Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Переговоры США и Украины по лицензии на производство ракет для Patriot продолжаются, однако запуск собственного производства потребует времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио в эфире The Brian Kilmeade Show.

Во время разговора Рубио спросили, готовы ли Соединенные Штаты предоставить Украине лицензию, позволяющую самостоятельно производить ракеты для Patriot.

"Этот вопрос сейчас обсуждается", – ответил госсекретарь.

Таким образом, окончательного решения по лицензии пока нет, однако переговоры между сторонами продолжаются.

Почему производство не заработает сразу

В то же время, Рубио подчеркнул, что даже положительное решение США не позволит Украине быстро получить собственные ракеты.

По его словам, производство такого сложного вооружения нуждается в значительной подготовке. Даже после получения лицензии необходимо создать соответствующую производственную базу и построить заводы.

"Наращивание производства, даже если у вас лицензия, - это процесс, который занимает несколько лет, чтобы построить эти заводы", - пояснил он.

Рубио также подчеркнул сложность ракет для Patriot. Потому переговоры о лицензионном производстве могут дать результат в перспективе, но не станут способом быстро закрыть нынешнюю потребность Украины в перехватчиках.

Напомним, в Украине сейчас фиксируют критическую нехватку ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T - в некоторых подразделениях запасы почти исчерпаны.

Между тем, Украина ищет дополнительные возможности для пополнения запасов ракет для Patriot. Киев уже обратился в ЕС с просьбой профинансировать их закупку за счет кредита в 90 млрд евро, а запрос уже рассматривают государства-члены.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Украина Марко Рубио Поддержка Украины Ракеты
Новости
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Хлеб, яйца и масло прибавили в цене: что подорожало в супермаркетах 2 сентября
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью