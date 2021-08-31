Зеленський зустрінеться з міністром оборони США: подробиці
Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Зустріч відбудеться сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Пентагону.
Зустріч буде проходити в будівлі Пентагону.
Разом із Зеленським на неї піде міністр оборони Андрій Таран.
Розпочнеться зустріч о 14:00 за Вашингтоном (21:00 за Києвом).
Журналістів запросили висвітлювати церемонію прибуття української делегації, повідомлень про заплановані брифінги або прес-конференції поки не було.
Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей.
У Білому домі заявили, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.