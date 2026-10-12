В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять "очень ответственные и сложные решения" для остановки войны. Именно поэтому лидер США Дональд Трамп и призвал к замене украинского главы государства.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"Трамп сказал, что он считает, что пора для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны", - сказал Песков.

Он также добавил, что пока Зеленский "не проявляет политической воли" к подобным действиям.

"Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю или он этого не делает", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.