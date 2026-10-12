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У Путина прокомментировали слова Трампа о необходимости замены Зеленского

07:55 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Юлия Маловичко
У Путина прокомментировали слова Трампа о необходимости замены Зеленского Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
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В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять "очень ответственные и сложные решения" для остановки войны. Именно поэтому лидер США Дональд Трамп и призвал к замене украинского главы государства.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"Трамп сказал, что он считает, что пора для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны", - сказал Песков.

Он также добавил, что пока Зеленский "не проявляет политической воли" к подобным действиям.

"Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю или он этого не делает", - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Как известно, накануне Дональд Трамп публично обратился к народу Украины с призывом избрать нового лидера страны вместо Владимира Зеленского.

Это произошло после соглашения Трампа с Путиным о снабжении Россией дизельного горючего на мировой рынок, что свидетельствует о частичном снятии санкций с агрессора.

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