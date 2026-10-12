У Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський має ухвалити "дуже відповідальні та дуже складні рішення" для зупинення війни. Саме тому лідер США Дональд Трамп і заклиикав до заміни українського глави держави.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Трамп сказав, що він вважає, що настав час для нового президента. Чому? Тому що президент України має ухвалити дуже відповідальні та дуже складні рішення для зупинення цієї війни", - сказав Пєсков.

Він також додав, що поки Зеленський "не виявляє політичної волі" до подібних дій.

"Або Зеленський бере на себе таку відповідальність, виявляє таку політичну волю, або він цього не робить", - підкреслив прес-секретар Путіна.