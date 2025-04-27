У Путина увидели "совпадения" с позицией США по войне после слов Трампа о Крыме

В России резко увидели "совпадения" в их позиции и видением США по урегулированию войны. Это произошло после заявления Дональда Трампа о том, что Крым якобы останется с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
Пескова попросили прокомментировать заявление Трампа о том, что якобы Крым в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной останется российским.
"Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о каких-то условиях рано. Эта работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - сказал он.
При этом Песков заявил, что якобы "есть много элементов" в понимании Трампа по войне, "которые совпадают с нашей позицией".
Президент США Дональд Трамп в недавнем интервью The Time заявил, что якобы Крым останется с Россией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, это понимают все, в частности президент Владимир Зеленский.
Добавим, что, по сообщениям западных СМИ, в мирном плане США предлагают признать Крым российским. Однако Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не откажется от своих территорий.
На этой неделе, 23 апреля, в Лондоне были наработаны новые предложения с учетом позиции Украины. Как отметил президент Украины, их передали Трампу.
Издание Reuters сообщает, что план США и Европы по Украине различаются, в частности в вопросе территорий, вступления в НАТО и санкций.
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