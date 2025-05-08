США и Россия обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу, - Reuters

Представители Соединенных Штатов Америки и России провели переговоры о помощи США в возобновлении поставок российского газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агенство отмечает, что с начала полномасштабной войны России против Украины Европа значительно сократила импорт газа из РФ, что привело к огромным экономическим убыткам для российского газового монополиста "Газпрома". В то же время США стали одним из основных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, замещая российские поставки.

Однако некоторые европейские страны, такие как Венгрия и Словакия, продолжают получать газ из России через трубопровод TurkStream.

Источники Reuters утверждают, что после возможного подписания мирного соглашения между Россией и Украиной, больше европейских покупателей могут вернуться к российскому газу. По их словам, участие США в возобновлении поставок газа может помочь Москве преодолеть политическую оппозицию в большинстве европейских стран.

Также источники утверждают, что включение США также принесет пользу Вашингтону, предоставляя ему видимость и возможный контроль над тем, сколько российского газа вернется в Европу.

По словам собеседников агентства, российский "Газпром", стремясь восстановить свои европейские продажи, рассматривает возможность предложить немецким клиентам краткосрочные контракты на 24 месяца и большие скидки, хотя обычно он требовал от покупателей подписывать контракты на десятки лет.