Зеленський: потрібен глобальний документ з гарантіями безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідний глобальний документ з гарантіями безпеки. За його словами, в документі має бути від трьох пунктів з безпеки країни.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Крім прагматичних речей, потрібен глобальний документ. Колективом нормандського формату ми не відбудемося і ніхто не відбудеться. Сильні світу цього, включаючи Штати і Росію, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п'ять пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова", - заявив Зеленський.