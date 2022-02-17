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Зеленський: потрібен глобальний документ з гарантіями безпеки для України

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 18:16
Зеленський: потрібен глобальний документ з гарантіями безпеки для України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідний глобальний документ з гарантіями безпеки. За його словами, в документі має бути від трьох пунктів з безпеки країни.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Крім прагматичних речей, потрібен глобальний документ. Колективом нормандського формату ми не відбудемося і ніхто не відбудеться. Сильні світу цього, включаючи Штати і Росію, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п'ять пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що найкращою гарантією безпеки для України був би негайний прийом до НАТО.

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