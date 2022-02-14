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Лавров про відповідь США на "гарантії": ми їх не можемо прийняти

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Понеділок 14 лютого 2022 15:05
Лавров про відповідь США на "гарантії": ми їх не можемо прийняти Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не може прийняти відповідь Сполучених Штатів щодо "гарантій безпеки". Оскільки Вашингтон у своїй відповіді заявив, що держави можуть самі вибирати союзи і приєднуватися до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання у президента РФ Володимира Путіна.

"Відповідь США насамперед нас цікавить тому, що зрозуміло хто грає головну роль у вирішенні цих питань у Західному таборі", - заявив Лавров.

Він підкреслив, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" складається з двох частин. У першій йшлося про не розширення НАТО, не розміщення ударного озброєння і повернення військово-технічної конфігурації в Європі на позиції 1997 року.

"З цих питань відповідь негативна і вона нас задовольнити не може. У відповіді сказано, що понад усе - це право іншої держави збирати спілки приєднуватися до них і це не обговорюється", - заявив Лавров.

За його словами, друга частина відповіді США полягала в праві країн вибирати власні союзи.

"Друга частина пакету полягає в тому, що право кожної держави вибирати союзами обмежене його ж зобов'язаннями, і зміцнювати свою безпеку внаслідок безпеки будь-якої іншої держави. Другий момент важливий полягає в тому, що жодна країна, ні організація по країні може домінувати в просторі ОБСЄ", - додав Лавров.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".

Крім того, представник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Москва очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки".

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