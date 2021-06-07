У Путіна відповіли на можливість матчу Україна - Росія: не посилить напруженість

Можливе проведення матчу Україна - Росія на стадії плей-офф на Євро-2020 не посилить політичну напруженість між країнами. Спорт повинен залишатися поза політикою.

"Не посилить. Спорт є спорт. Нам потрібно бути вище того, щоб розпалювати якусь ненависть між росіянами і українцями", - відповів він на питання, чи може можлива зустріч двох команд у чвертьфіналі Євро-2020 привести до посилення напруженості між двома країнами.

Нагадаємо, раніше Пєсков прокоментував форму збірної України з футболу, з якою вона поїде на Євро-2020. За його словами, слід дочекатися офіційної позиції від УЄФА.

До цього в прес-службі УЄФА заявили, що форма української збірної, на яку нанесено гасло "Слава Україні! Героям слава!" і контур України з окупованим Кримом затверджена відповідно до застосовних правил щодо екіпіровки.

Дизайн став відомий напередодні, але в Росії низка різних чиновників встигла обуритися її складовим. Зрозуміло, критиці піддалася наявність Криму, а також привітання "Слава Україні - Героям слава", яке в Росії називають "націоналістичними".