У Путина ответили на возможность матча Украина - Россия: не подстегнет напряженность

Возможное проведения матча Украина - Россия на стадии плей-офф на Евро-2020 не подстегнет политическую напряженность между странами. Спорт должен оставаться вне политики.

"Не подстегнет. Спорт есть спорт. Нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами", - ответил он на вопрос, может ли возможная встреча двух команд в четвертьфинале Евро-2020 привести к усилению напряженности между двумя странами.

Напомним, ранее Песков прокомментировал форму сборной Украины по футболу, с которой она поедет на Евро-2020. По его словам, следует дождаться официальной позиции от УЕФА.

До этого в пресс-службе УЕФА заявили, что форма украинской сборной, на которую нанесен лозунг "Слава Украине! Героям слава!" и контур Украины с оккупированным Крымом утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.

Дизайн стал известен накануне, но в России ряд различных чиновников успел возмутиться ее составляющим. Разумеется, критике поддалось наличие Крыма, а также приветствия "Слава Украине - Героям слава", которое в России называют "националистическими".