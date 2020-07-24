У Путіна відповіли на вимоги Зеленського розшифрувати мінські угоди

Російська сторона відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність розшифрувати мінські угоди. Зокрема, в Кремлі не знають, що саме в цих угодах потребує розшифровки.

Про це заявив прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

За його словами, офіційний Київ намагається на всіх рівнях нібито поставити під сумнів самі мінські угоди, які є "наріжним каменем у процесі врегулювання".

"Важко сказати, що там можна розшифровувати, тому що написано все досить просто. І документ містить вичерпні формулювання. Контакти будуть продовжуватися", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно розшифрувати кожний пункт мінських угод, щоб зрозуміти, що саме може виконати українська сторона.

"Кожен раз, просто читаючи пункт, кажучи про те, що заборонено зброю, використання, хто відповідає - це ціла історія. Ми хочемо дрібниці, і в дрібницях будуть відповіді на всі питання", - підкреслив Зеленський.

Напередодні офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що постанову Верховної ради України про місцеві вибори можна розцінити як вихід Києва з мінських угод.

Москву збентежило формулювання про те, що вибори на окупованих територіях України призначать окремим законом і тільки в разі припинення російської агресії та виведення всіх незаконних збройних формувань.