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Євросоюз очікує, що РФ відповість на зусилля України щодо виконання Мінська

ЄС, П'ятниця 24 липня 2020 00:08
Євросоюз очікує, що РФ відповість на зусилля України щодо виконання Мінська
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)
Автор: Артур Родивилов

В ЄС привітали домовленість про встановлення перемир'я на Донбасі з 27 липня

Євросоюз чекає, що Росія підтримає зусилля України, виконає Мінські угоди і використовує свій вплив на бойовиків для встановлення миру на Донбасі. Брюссель високо оцінив зусилля президента Володимира Зеленського з виконання Мінська.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків.

Він привітав угоду про додаткові заходи з припинення вогню з 27 липня і підкреслив необхідність досягнення прогресу в імплементації заходів, узгоджених у ході паризького саміту в грудні 2019 року.

Глава європейського зовнішньополітичного відомства також підкреслив, що санкції ЄС проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських угод.

Крім того, Боррель і Шмигаль обговорили проведення реформ в Україні. Європейський чиновник запевнив, що Брюссель готовий і надалі надавати підтримку.

Раніше США закликали Росію не заважати прогресу в досягненні миру на Донбасі та перейти від озвучених намірів до реальних дій.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

РБК-Україна писало, про що саме домовилася ТКГ і які конкретно заходи будуть застосовуватися для припинення вогню на Донбасі.

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