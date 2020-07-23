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Зеленський наполягає на розшифровці всіх пунктів мінських угод

Україна, Четвер 23 липня 2020 19:13
Зеленський наполягає на розшифровці всіх пунктів мінських угод
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Зеленський пояснив, навіщо потрібна розшифровка домовленостей

Україна наполягає на розшифровці кожного пункту мінських домовленостей. Розшифровка допоможе зрозуміти, які саме пункти може виконати українська сторона.

Про це на прес-конференції у Станиці Луганській заявив президент України Володимир Зеленський.

Як пояснив президент, Україна хоче отримати відповіді на всі питання, які стосуються виконання мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Тоді ми знатимемо та будемо бачити, чи взмозі виконати це, чи не в змозі, як це будемо (виконувати - ред.), хто відповідає (за виконання - ред.). Всі ці питання, які цікавлять вас, є (на переговорах - ред.) у Мінську та на Банковій, ми всі їх підіймаємо. Кожного разу, просто читаючи пункт, чи кажучи про те, що заборонена зброя, використання, хто відповідає - це ціла історія. Ми хочемо дрібниці, і в дрібницях будуть відповіді на всі питання", - наголосив він.

Огляд Володимиром Зеленським і Симонеттою Соммаругою пішохідного мосту та ознайомлення з роботою КПВВ «Станиця Луганська».

Огляд Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою відбудованого пішохідного мосту через р. Сіверський Донець та ознайомлення з роботою КПВВ «Станиця Луганська».

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 23 липня 2020 р.

Нагадаємо, про нібито вихід України з мінських домовленостей заявили сьогодні в МЗС Росії; росіяни вважають фактичним виходом з угод постову Ради про проведення місцевих виборів.

Раніше підтримати перегляд мінських домовленостей закликав західних партнерів віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

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