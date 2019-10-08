У Путіна відповіли на слова Пристайка про відтягування Росією нормандської зустрічі

Росія зацікавлена провести зустріч у нормандському форматі на вищому рівні. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, у відповідь на слова міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про відтягування Росією нормандської зустрічі.

При цьому Пєсков зазначив, що саміт повинен бути добре підготовлений, щоб стати результативним.

"Як і всі країни - учасниці цього формату - Кремль зацікавлений у відродженні, в реанімації цього процесу, у проведенні нової зустрічі у верхах. Разом з тим точку зору Кремля поділяють багато країн: зустріч повинна бути підготовлена, щоб стати результативною", - наголосив Пєсков, передають російські ЗМІ.

Також Пєсков додав, що "ідея про участь США в нормандському форматі не знаходить підтримки, але Вашингтон міг би вплинути на Україну для вирішення конфлікту на Донбасі".

Нагадаємо, Пристайко заявив, що Російська Федерація шукає нові приводи, щоб зустріч лідерів чотирьох країн у нормандському форматі не відбулася. За його словами, Росія демонструє неготовність взяти участь у саміті "нормандської четвірки".

РБК-Україна повідомляло, що 3 жовтня помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков повідомив, що саміт нормандському форматі навряд чи відбудеться в жовтні через нібито напружений графік Володимира Путіна.