Росія шукає підстави відкласти нормандський саміт, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пропонувалося вже кілька дат зустрічі у нормандському форматі, які Росія не погодила

Російська Федерація шукає нові підстави для того, щоб зустріч лідерів чотирьох країн у нормандському форматі не відбулася. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко у програмі "Свобода слова" на ІСТV, передає РБК-Україна.

З його слів, Росія демонструє неготовність взяти участь у саміті "нормандської четвірки".

"На сьогоднішній момент я не бачу зацікавленості Росії в зустрічі. Щонайменше за цей час зустріч відкладається далі й далі. Перший раз чули про технічну неможливість Путіна приїхати, хоча два лідери запропонували і дата була запропонована французами", - сказав Пристайко.

Нині ж, з його слів пропонуються нові дати, але Росія досі не відповіла.

"Зараз три лідери - наш президент, французький та німецький канцлер готові. Пропонується новий набір дат. Поки що, до цього часу ми не чуємо від Росії готовності зустрітись у цьому форматі саміту", - повідомив голова МЗС.

Нагадаємо, минулого тижня помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що саміт у нормандському форматі навряд чи відбудеться в жовтні через нібито напружений графік Володимира Путіна. Зі слів Ушакова, терміни проведення саміту ще не обговорювалися.