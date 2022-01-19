Ердоган найближчим часом відвідає Україну. Зустрінеться з Зеленським
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в найближчі тижні здійснить візит в Україну для переговорів стратегічного рівня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, паралельно підтримуватиметься контакт і з російською стороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New.Fox-24.
"Президент Туреччини відвідає Україну з візитом в найближчі тижні", - повідомив прес-секретар президента Ібрагім Калин.
Він також зазначив, що Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною.
"У той же час ми будемо в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь - яких військових дій з серйозними і незворотними наслідками", - заявив він.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що вважає, що нове вторгнення Росії в Україну нереалістично. За його словами, Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава.