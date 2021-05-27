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У Путіна відповіли Дуді на слова про ненормальну Росію: ненависть застеляє очі

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Москва, Четвер 27 травня 2021 14:43
У Путіна відповіли Дуді на слова про ненормальну Росію: ненависть застеляє очі Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Заява президента Польщі Анджея Дуда про ненормальну Росію є проявом ненависті. У Кремлі вважають, що вона тільки заважає вибудовувати відносини.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ми дуже погано ставимося до такої риторики. Вона нам не подобається, і ми її не приймаємо. Росія - це доброзичлива країна, сильна, впевнена в собі і абсолютно самостійна", - зазначив Пєсков.

За його словами, Росія нібито шукає дружніх відносин з усіма сусідами.

"І ми шкодуємо, що ненависть до нашої країни застеляє очі у деяких польських політиків, в тому числі і у президента, і не дає можливості їм проявляти політичну мудрість", - додав Пєсков.

Зазначимо, вчора Анджей Дуда в ході візиту на лінію розмежування між Грузією і окупованою Південною Осетією заявив, що Росія не є нормальною країною, а державою-агресором.

Нагадаємо, раніше Дуда говорив, що питання України обговорять під час самітів НАТО і "Бухарестської дев'ятки".

Він також послідовно виступає за посилення санкцій проти Російської Федерації.

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