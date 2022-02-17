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Байден чекає російське вторгнення в Україну найближчими днями

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Вашингтон, Четвер 17 лютого 2022 16:59
Байден чекає російське вторгнення в Україну найближчими днями Фото: президент США Джо Байден (GettyImage)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Джо Байден заявив, що Росія може атакувати Україну в найближчі кілька днів. Для цього буде використана операція під чужим прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нас є всі ознаки того, що вони готові вторгнутися в Україну, напасти на Україну",- сказав Байден журналістам 17 лютого.

При цьому він додав, що за його відчуттями "це відбудеться в найближчі кілька днів".

Байден зазначив, що Росія може "брати участь в операції під чужим прапором", щоб спровокувати військовий конфлікт.

Нагадаємо, президент США Джо Байден увечері 15 лютого виступив зі зверненням про загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

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