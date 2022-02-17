Байден чекає російське вторгнення в Україну найближчими днями

Президент США Джо Байден заявив, що Росія може атакувати Україну в найближчі кілька днів. Для цього буде використана операція під чужим прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"У нас є всі ознаки того, що вони готові вторгнутися в Україну, напасти на Україну",- сказав Байден журналістам 17 лютого.

При цьому він додав, що за його відчуттями "це відбудеться в найближчі кілька днів".

Байден зазначив, що Росія може "брати участь в операції під чужим прапором", щоб спровокувати військовий конфлікт.