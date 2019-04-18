Радники Трампа і Путіна провели зустріч у Москві

Фото: Фіона Гілл (Flickr.com)

У ході переговорів про зустріч Трампа та Путіна не йшлося

Директор із питань Росії та Європи при Раді з національної безпеки США Фіона Гілл провела переговори з помічником російського президента Юрія Ушакова у Москві. Про це сказав 18 квітня речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Так, Пєсков зазначив, що Гілл і Ушаков обговорили "питання двосторонніх відносин".

При цьому речник Путіна негативно відповів на запитання, чи йшлося про можливу зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та Росії.

Нагадаємо, раніше Білий дім відхилив запит демократів про надання документів та інтерв'ю, пов'язаних з переговорами президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. В адміністрації відзначили, що дипломатичні повідомлення президента є конфіденційними, а запит надати ці дані виходять за рамки законної сфери розслідування Конгресу.

Як писало РБК-Україна раніше, в Конгресі США глави трьох комітетів Палати представників зажадали доступу до деталей переговорів Трампа з Путіним.

За даними The Washington Post, Трамп приховує від адміністрації Білого дому деталі розмов з главою РФ. Зокрема, на саміті в Гамбурзі в 2017 році він забрав папери з позначками у свого перекладача і заборонив обговорювати подію з членами адміністрації. У результаті в засекречених досьє відсутні дані про деталі п'яти зустрічей Трампа і Путіна за останні два роки.