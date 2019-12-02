У Путіна відреагували на заяви про "вихід областей" зі складу України

Висловлювання спікера Держдуми Росії В'ячеслава Володіна про загрозу виходу деяких областей зі складу України є оціночними. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Зокрема Пєсков зазначив, що заяви Володіна є оціночними та їх не поділяють в Кремлі і вищому військово-політичному керівництві.

"Зовнішня політика РФ формулюється по Конституції президентом і реалізується в якості інструментарію МЗС", - додав Пєсков.

Нагадаємо, спікер Держдуми пригрозив Україні виходом з її складу кількох областей після того, як українська делегація на форумі з питань меншин під егідою Ради ООН з прав людини в Женеві намагалася перешкодити виступу депутата Держдуми Руслана Бальбека, а також зірвала виступ "глави української громади" Криму.

"Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, що проживають на території країни", - заявив Володін.