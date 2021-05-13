У Путіна відреагували на заяву ЄС: Росія не планує поглинати Донбас

Російська Федерація не планує поглинати окупований Донбас. Такі плани нібито не обговорювалися раніше в Кремлі.
Про це, коментуючи публікацію Bloomberg, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
"Росія ніколи цим не займалася... Росія не планувала і не планує нікого поглинати", - заявив Пєсков.
Зазначимо, вчора Bloomberg з посиланням на поширений в країнах-учасницях ЄС документ повідомив, що Брюссель вважає, що Москва намагається де-факто інтегрувати окуповані райони за допомогою нелегітимних виборів і роздачі російських паспортів місцевим жителям.
Нагадаємо, в січні Пєсков заявляв, що Російська Федерація не планує включати до свого складу окупований Донбас і це питання не стоїть на порядку денному.
До цього російський президент Росії Володимир Путін заявляв, що питання видачі паспортів носить нібито чисто гуманітарний характер, оскільки жителі окупованого Донбасу потребують документів. При цьому стало відомо, що власникам російських паспортів дозволять брати участь у виборах до Державної думи РФ.
Більш того, нещодавно керівництво партії "Єдина Росія" приїжджало на окупований Донбас, на думку української сторони, щоб забезпечити участь жителів ОРДЛО у виборах.