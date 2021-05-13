У Путина отреагировали на заявление ЕС: Россия не планирует поглощать Донбасс

Российская Федерация не планирует поглощать оккупированный Донбасс. Такие планы якобы не обсуждались ранее в Кремле.
Об этом, комментируя публикацию Bloomberg, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"Россия никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать", - заявил Песков.
Отметим, вчера Bloomberg со ссылкой на распространенный в странах-участницах ЕС документ сообщил, что Брюссель считает, что Москва пытается де-факто интегрировать оккупированные районы с помощью нелегитимных выборов и раздачи российских паспортов местным жителям.
Напомним, в январе Песков заявлял, что Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс и этот вопрос не стоит на повестке дня.
До этого российский президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос выдачи паспортов носит якобы чисто гуманитарный характер, поскольку жители оккупированного Донбасса нуждаются в документах. При этом стало известно, что владельцам российских паспортов разрешат участвовать в выборах в Государственную думу РФ.
Более того, недавно руководство партии "Единая Россия" приезжало на оккупированный Донбасс, по мнению украинской стороны, чтобы обеспечить участие жителей ОРДЛО в выборах.