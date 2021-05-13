UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Путина отреагировали на заявление ЕС: Россия не планирует поглощать Донбасс

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не планирует поглощать оккупированный Донбасс. Такие планы якобы не обсуждались ранее в Кремле.

Об этом, комментируя публикацию Bloomberg, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Россия никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать", - заявил Песков.

Отметим, вчера Bloomberg со ссылкой на распространенный в странах-участницах ЕС документ сообщил, что Брюссель считает, что Москва пытается де-факто интегрировать оккупированные районы с помощью нелегитимных выборов и раздачи российских паспортов местным жителям.

Напомним, в январе Песков заявлял, что Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс и этот вопрос не стоит на повестке дня.

До этого российский президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос выдачи паспортов носит якобы чисто гуманитарный характер, поскольку жители оккупированного Донбасса нуждаются в документах. При этом стало известно, что владельцам российских паспортов разрешат участвовать в выборах в Государственную думу РФ.

Более того, недавно руководство партии "Единая Россия" приезжало на оккупированный Донбасс, по мнению украинской стороны, чтобы обеспечить участие жителей ОРДЛО в выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинДонбассОРДЛО