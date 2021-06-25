У Путіна відреагували на слова Зеленського про можливий розрив зв'язків України з ОРДЛО
Президент України Володимир Зеленський допустив референдум щодо розриву зв'язків з ОРДЛО, якщо не спрацює жоден з варіантів врегулювання конфлікту. У президента РФ Володимира Путіна відрегували на заяву українського лідера.
Реакцію озвучив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
За його словами, важко коментувати подібні заяви глави української держави.
"Поки ми можемо констатувати, що, власне, всі зв'язки де-факто і так розірвані. Ці регіони "відірвані" українською державою. Якщо мова йде про формалізацію цього процесу, цієї ситуації і надання їй характеру де-юре, зрозуміло, тут можемо тільки висловити співчуття ", - заявив Пєсков.
Зазначимо, вчора в інтерв'ю "1+1" Зеленський не виключив "повного розриву відносин" з окупованими територіями, якщо інші плани врегулювання не спрацюють.
Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що відділення окупованого Донбасу не можна винести на референдум.
Зазначимо, в квітні у Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України.