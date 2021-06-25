ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Путіна відреагували на слова Зеленського про можливий розрив зв'язків України з ОРДЛО

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 25 червня 2021 12:42
У Путіна відреагували на слова Зеленського про можливий розрив зв'язків України з ОРДЛО Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський допустив референдум щодо розриву зв'язків з ОРДЛО, якщо не спрацює жоден з варіантів врегулювання конфлікту. У президента РФ Володимира Путіна відрегували на заяву українського лідера.

Реакцію озвучив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, важко коментувати подібні заяви глави української держави.

"Поки ми можемо констатувати, що, власне, всі зв'язки де-факто і так розірвані. Ці регіони "відірвані" українською державою. Якщо мова йде про формалізацію цього процесу, цієї ситуації і надання їй характеру де-юре, зрозуміло, тут можемо тільки висловити співчуття ", - заявив Пєсков.

Зазначимо, вчора в інтерв'ю "1+1" Зеленський не виключив "повного розриву відносин" з окупованими територіями, якщо інші плани врегулювання не спрацюють.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що відділення окупованого Донбасу не можна винести на референдум.

Зазначимо, в квітні у Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Донбас референдум
NEWS
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун