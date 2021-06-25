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У Путина отреагировали на слова Зеленского о возможном разрыве связей Украины с ОРДЛО

Новина українською →
Москва, Пятница 25 июня 2021 12:42
У Путина отреагировали на слова Зеленского о возможном разрыве связей Украины с ОРДЛО Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский допустил референдум по разрыву связей с ОРДЛО, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта. У президента РФ Владимира Путина отрегировали на заявление украинского лидера.

Реакцию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства.

"Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы "отторгнуты" украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление", - заявил Песков.

Отметим, вчера в интервью "1+1" Зеленский не исключил "полного разрыва отношений" с оккупированными территориями, если другие планы урегулирования не сработают.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что отделение оккупированного Донбасса нельзя вынести на референдум.

Отметим, в апреле у Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины.

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