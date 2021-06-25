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Разумков: відокремлення окупованого Донбасу не можна винести на референдум

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 10:57
Разумков: відокремлення окупованого Донбасу не можна винести на референдум Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На всеукраїнський референдум не можна винести питання відокремлення окупованого Донбасу. Можна голосувати за заморожування ситуації, але це не найкращий вихід.

Про це на прес-конференції заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що в разі провалу переговорів щодо Донбасу окуповану територію можуть відгородити "стіною", але це питання буде виноситися на референдум.

"Там йшлося про відмежування, тому що згідно з прийнятим законом зміни територіальної цілісності або питання, які виносяться на референдум, пов'язані з територіальною цілісністю, неможливі. Ми просто фізично їх винести не зможемо. Історія про відокремлення - не працююча, я думаю, що український народ точно не підтримає будь-які питання, пов'язані з тим, що ми втратимо Крим або частину українського Донбасу", - прокоментував заяву президента Разумков.

За його словами, президент говорив про можливість того, щоб на якийсь проміжок часу процес по Донбасу буде заморожений.

"Але я впевнений, якщо ми заморозимо цей процес, повернути буде ще важче", - додав Разумков.

Нагадаємо, раніше Зеленський говорив, що на всеукраїнському референдумі можуть підняти питання Донбасу. При цьому він не уточнив, що конкретно мається на увазі.

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Донбас референдум Дмитро Разумков
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