Зеленський про можливу "стіну" на Донбасі: буде голосувати народ

Президент Володимир Зеленський не виключає, що у разі провалу переговорів щодо урегулювання конфлікту на Сході України доведеться відгороджувати Донбас "стіною". Однак це питання він винесе на народне голосування.

Про це йшлося в інтерв'ю глави держави для програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1".

"Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей з США, з РФ, окремо з Європою і паралельно нормандський формат. Якщо все це не вдасться, то про стіну буде голосувати народ України", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що "стіна" - це складне питання.

"Про Донбас, чи ту чи іншу "стіну" - це точно не популярно, не популістично, це буде складне питання, якщо ми до цього дійдемо, я хочу, щоб люди зрозуміли, що це на багато років", - додав глава держави.