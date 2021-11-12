У Путіна відреагували на публікацію про вторгнення в Україну: порожнє нагнітання

"Подібні заголовки - не що інше, як порожнє безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - зазначив Пєсков.

За його словами, "провокаційних дій стає більше", особливо в Чорному морі, де спостерігається активність літаків-розвідників НАТО.

"Це все, звичайно, не може залишати нас індиферентними до того, що відбувається. Це ж не наші друзі, це ж не білоруські літаки літають, наших союзників, це літають літаки тих, хто декларує своєю метою стримування РФ і ті, хто називають РФ ворогом. Ми повинні себе якось страхувати та хеджувати ризики", - додав він.