У Путина отреагировали на публикацию о вторжении в Украину: пустое нагнетание

"Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - отметил Песков.

По его словам, "провокационных действий становится больше", особенно в Черном море, где наблюдается активность самолетов-разведчиков НАТО.

"Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Это же не наши друзья, это же не белорусские самолеты летают, наших союзников, это летают самолеты тех, кто декларирует своей целью сдерживание РФ и те, кто называют РФ врагом. Мы должны себя как-то страховать и хеджировать риски", - добавил он.