У Путіна відреагували на пропозицію про переговори щодо евакуації з "Азовсталі"

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію ООН і України про переговори щодо евакуації людей з "Азовсталі". Представник Кремля нагадав висунутий раніше Путіним ультиматум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Пєскова росЗМІ.