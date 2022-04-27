У Кремлі заперечили домовленість про участь ООН в евакуації цивільних із Маріуполя

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков спростував інформацію Організації Об'єднаних Націй щодо її спільної з Міжнародним комітетом Червоного Хреста участі в евакуації мирних мешканців із заводу "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс" .

Речник Путіна заявив, що пропозиція генсека ООН про участь в евакуації "буде опрацьовуватися". Наразі ж конкретних домовленостей немає.

"Ця тема була паном Гутеррішом озвучена, і вона буде далі опрацьовуватися. Якихось конкретних домовленостей у цьому питанні не було", – заявив Пєсков.

Напередодні ООН оголосила про "принципову згоду" Путіна на участь організації разом із Червоним Хрестом в евакуації цивільних із "Азовсталі" в Маріуполі. Генсек Об'єднаних Націй Гутерріш нібито домовився про це під час зустрічі віч-на-віч із президентом РФ.