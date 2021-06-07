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У Путіна відреагували на від'їзд російського опозиціонера Гудкова в Україну

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі відреагували на від'їзд російського опозиціонера Дмитра Гудкова в Україну. Кажуть, що не стежать за його справою.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Якщо виїзд законний, то політик має право це зробити, заявив Пєсков.

"Ні, ми не стежили за цією справою і за від'їздом Гудкова", - сказав він.

На питання, чи не турбує главу держави ситуація, коли політик залишає країну в зв'язку з можливим кримінальним переслідуванням, представник Кремля запевнив: "Ні, абсолютно".

"Якщо це законний виїзд з країни, будь-який громадянин, якщо він не має ніяких обтяжень, позбавлення прав, може чудово виїхати з країни, повернутися в країну або не повернуться, - це абсолютно вільний процес", - додав Пєсков.

Нагадаємо, російський опозиціонер Гудков покинув РФ через переслідування. Він прибув в Україну.

Як писало РБК-Україна, в аеропорту Санкт-Петербурга силовики зняли з літака опозиціонера "Открытой России".

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