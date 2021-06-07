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У Путина отреагировали на отъезд российского оппозиционера Гудкова в Украину

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле отреагировали на отъезд российского оппозиционера Дмитрия Гудкова в Украину. Говорят, что не следят за его делом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Если выезд законный, то политик вправе это сделать, заявил Песков.

"Нет, мы не следили за этим делом и за отъездом Гудкова", - сказал он.

На вопрос, не беспокоит ли главу государства ситуация, когда политик покидает страну в связи с возможным уголовным преследованием, представитель Кремля заверил: "Нет, абсолютно".

"Если это законный выезд из страны, любой гражданин, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах, может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться, - это абсолютно свободный процесс", - добавил Песков.

Напомним, российский оппозиционер Гудков покинул РФ из-за преследования. Он прибыл в Украину.

Как писало РБК-Украина, в аэропорту Санкт-Петербурга силовики сняли с самолета оппозиционера "Открытой России".

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