У Путина отреагировали на отъезд российского оппозиционера Гудкова в Украину

Если выезд законный, то политик вправе это сделать, заявил Песков.

"Нет, мы не следили за этим делом и за отъездом Гудкова", - сказал он.

На вопрос, не беспокоит ли главу государства ситуация, когда политик покидает страну в связи с возможным уголовным преследованием, представитель Кремля заверил: "Нет, абсолютно".

"Если это законный выезд из страны, любой гражданин, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах, может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться, - это абсолютно свободный процесс", - добавил Песков.