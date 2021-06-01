У Санкт-Петербурзі силовики зняли з літака опозиціонера "Відкритої Росії"

В аеропорту Санкт-Петербурга в понеділок, 31 Травня, знятий з рейсу, що вилітає за кордон, і затриманий колишній виконавчий директор організації "Відкрита Росія" Андрій Пивоваров. Він оголосив про те, що організація припиняє свою діяльність і закриває відділення в регіонах.

Про це сам Пивоваров повідомив у своєму Twitter .

За його словами, проти нього порушили справу за 284.1 КК за співпрацю з небажаною організацією. Однак, пише Пивоваров, "Відкрита Росія" не є небажаною організацією і до того ж була розпущена 27 травня, ще до порушення справи 29 травня.

"Після закриття" листівки " планував поїхати відпочити, взяв квитки, пройшов всі контролі, і коли літак вже став вирулювати на зліт, його повернули і мене затримали ФСБ. Судячи з помпи, з якої мене затримували, готують щось серйозне. У Пулково, як кажуть, нагнали купу "Росгвардіі", навіщо? Коли можна було просто зателефонувати", - написав Пивоваров.

Після допиту в Слідчому комітеті Пивоварова чекають обшуки, а на наступний день його повезуть в Краснодар. "Так, не такий відпочинок я планував", - прокоментував він ситуацію.

27 травня Пивоваров оголосив про те, що" Відкрита Росія " припиняє свою діяльність і закриває відділення в регіонах. За його словами, всі члени " листівки "виключені з організації, а їх членство анульовано - "щоб уникнути можливого переслідування".

"Держдума готується посилити статтю 284.1 КК РФ (про діяльність на території Росії організації, визнаної "небажаною". - Ред. ), а нам не потрібні нові штрафи і кримінальні справи, і ми хочемо захистити наших прихильників", - йдеться в заяві Пивоварова.