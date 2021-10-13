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У Путіна відреагували на домашній арешт Медвечука: спроба звести рахунки

Автор: Сергей Новиков

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на новий домашній арешт українського нардепа Віктора Медведчука. У Кремлі це розцінюють як спробу зведення політичних рахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Ми з самого початку сказали, що все, що відбувається з Медведчуком - це зведення політичних рахунків з політичним конкурентом, який до недавнього минулого зміцнював свої політичні позиції в країні", - зазначив Пєсков.

За його словами, в Кремлі таку практику "рішуче засуджують".

"Навряд чи ми чимось можемо допомогти Медведчуку, він громадянин України, громадянин своєї країни. Ставимося до цього як до спроб зведення політичних рахунків з конкурентом", - додав він.

Нагадаємо, напередодні Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт по новій справі.

Його підозрюють у змові з українськими чиновниками для зриву контракту на постачання вугілля з Південної Африки в 2015 році, щоб організувати контрабанду з окупованого Донбасу з фінансуванням терористів на 200 млн гривень.

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Віктор МедведчукВолодимир Путін